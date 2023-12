Belen e Antonino, guerra senza esclusione di colpi, lui: “Sono un padre disperato”, lei: “Lavora grazie a me”

0 SHARES Condividi Tweet

La disputa tra Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese per l’affidamento della figlia Luna Marì si acuisce, con scambi di accuse sui social

La tensione tra Belen Rodriguez e il suo ex compagno Antonino Spinalbese non mostra segni di diminuzione. La coppia, ora separata, si trova al centro di una disputa per l’affidamento della loro figlia Luna Marì, di due anni e mezzo. La controversia ha raggiunto il suo culmine durante le vacanze di Natale, con Antonino che accusa Belen di aver portato la figlia in Argentina senza il suo consenso. Dall’altra parte, Belen sostiene che Antonino si interessa alla piccola solo durante le festività. Le loro accuse reciproche hanno trovato spazio nei commenti dei post su Instagram, evidenziando una situazione sempre più tesa.

La disperazione di Antonino e la risposta di Belen

Antonino Spinalbese ha espresso il suo disappunto e la sua disperazione in un post su Instagram, scusandosi per essersi esposto pubblicamente. «Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente», ha scritto, aggiungendo di sentirsi in preda alla rabbia e alla disperazione. Ha poi espresso il timore che la situazione possa avere ripercussioni negative sulla figlia. Belen, dal canto suo, ha risposto con forza alle accuse, sostenendo che Antonino lavora grazie a lei e che le sue azioni porteranno a una battaglia legale. Ha inoltre lanciato accuse velenose, sottolineando che Antonino si è approfittato della sua notorietà per apparire in televisione.

La situazione attuale e possibili sviluppi futuri

La situazione tra Belen e Antonino rimane complessa e carica di tensioni. Mentre Belen si trova in Argentina con la bambina, Antonino rimane in Italia, esprimendo la sua frustrazione per la mancanza di diritti dei padri nel paese. La battaglia legale sembra essere inevitabile, con entrambi i genitori fermi sulle loro posizioni.