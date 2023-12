Paola Cortellesi con ‘C’è ancora domani’ entra nella Top 5 dei 5 film italiani più visti al cinema, gli altri 4 posti sono tutti di Checco Zalone

0 SHARES Condividi Tweet

‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi supera ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, raggiungendo il quinto posto nella classifica dei film italiani più visti al cinema.

Il film d’esordio di Paola Cortellesi, ‘C’è ancora domani’, ha sorpreso tutti entrando ufficialmente nella Top 5 dei film italiani più visti di sempre al cinema. Questo straordinario risultato segna un traguardo importante per la regista e attrice, il cui film ha cominciato a guadagnare posizioni e incassi in modo impressionante subito dopo la distribuzione. Inizialmente, le aspettative per ‘C’è ancora domani’ erano moderate, ma la pellicola ha rapidamente guadagnato terreno, diventando una delle più popolari nei cinema italiani.

Supera un classico del cinema italiano

In un traguardo significativo, ‘C’è ancora domani’ ha superato il celebre film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, vincitore del Premio Oscar. Con un incasso totale di 31 milioni 481.358 mila euro, il film della Cortellesi ha raggiunto la quinta posizione nella classifica di tutti i tempi, un risultato che era difficile da immaginare all’inizio. Questo Natale, in particolare, ha visto il film resistere nella top ten dei film più visti della settimana, continuando a ottenere incassi significativi anche a due mesi dalla sua uscita.

Alla ricerca di nuovi traguardi

Il prossimo obiettivo per ‘C’è ancora domani’ è cercare di raggiungere e superare i film di Checco Zalone, che detiene attualmente i primi quattro posti nella classifica. Con ‘Che bella giornata’ in quarta posizione con circa 43 milioni di euro d’incassi, ‘Tolo Tolo’ in terza con poco più di 46 milioni, ‘Sole a catinelle‘ in seconda con quasi 52 milioni e ‘Quo vado?’ al primo posto con più di 65 milioni, la sfida per ‘C’è ancora domani’ è notevole. Tuttavia, considerando il successo inaspettato e la popolarità crescente, il film di Paola Cortellesi ha tutte le potenzialità per salire ancora nella classifica dei film italiani più visti.