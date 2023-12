Zia e nipote mentre vanno al pranzo di Santo Stefano perdono la vita in un incidente stradale, la macchina sbanda e finiscono in un canale

0 SHARES Condividi Tweet

A Lucca, Monica Donati e la nipote Jenny Donati muoiono in un incidente stradale mentre si recavano a un pranzo di famiglia il giorno di Santo Stefano.

Un tragico incidente stradale si è verificato a Lucca il giorno di Santo Stefano, mietendo la vita di Monica Donati, 62 anni, di Pontedera, e della sua nipote Jenny Donati, 40 anni, di Bientina. Le due donne erano in viaggio per un pranzo di famiglia quando la loro auto ha sbandato e invaso la corsia opposta, finendo nel canale Imperiale che scorre a lato della strada. Al momento dell’incidente, l’auto sulla quale viaggiavano le due donne si è ribaltata e le vittime sono rimaste intrappolate nelle lamiere.

Dramma su asfalto bagnato

Le condizioni meteorologiche potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nell’incidente, poiché una forte pioggia aveva reso l’asfalto bagnato e scivoloso. Nonostante il pronto intervento di alcuni automobilisti di passaggio e l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e delle ambulanze da Bientina e Porcari, per le due donne non c’era più nulla da fare. Quando sono state estratte dall’abitacolo, era già troppo tardi. La loro destinazione era Altopascio, ma purtroppo non sono mai arrivate.

Una serie di tragedie sulle strade toscane

Questo incidente segue un altro terribile scontro frontale avvenuto il giorno di Natale a Barberino del Mugello, che ha provocato la morte di tre persone, tra cui Leonardo Nutini, di 58 anni, e la coppia di professori Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, entrambi 29enni.