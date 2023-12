Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail, muore 22 enne, gravissimo amico 19enne “Cinque ore per estrarre i corpi dalle lamiere”

0 SHARES Condividi Tweet

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo vicino a Milano, con la morte di un ragazzo di 22 anni e il suo amico di 19 anni gravemente ferito.

Fatale perdita di controllo dell’auto

Un tragico incidente si è verificato nella notte del 27 dicembre, attorno alle 2, nei pressi di Buscate nord, nella zona milanese.

Un giovane di 22 anni, residente a Nosate in provincia di Milano, ha perso il controllo della sua auto, un’Audi, schiantandosi contro il guardrail lungo la Statale 336 per Malpensa.

Immediato intervento di soccorso

Le operazioni di soccorso, complicate e prolungate, hanno richiesto circa cinque ore per estrarre i corpi dalle lamiere dell’auto distrutta. I vigili del fuoco del capoluogo meneghino hanno confermato il decesso del giovane guidatore, avvenuto pochi minuti dopo il violento impatto a causa delle gravi ferite riportate.

Grave condizione dell’amico 19enne

In auto con il 22enne viaggiava un altro ragazzo, di 19 anni, originario di Boffalora sopra Ticino.

Quest’ultimo, gravemente ferito nello schianto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda dall’elisoccorso.

Attualmente, il 19enne lotta per la vita. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha lasciato una comunità in lutto e ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale.