Rissa familiare per i regali di Natale sfocia in un conflitto, 14enne uccide la sorella e viene ferito dal fratello 15enne

In un tragico evento in Florida, un ragazzo di 14 anni ha ucciso sua sorella di 24 anni a seguito di una lite su regali di Natale, prima di essere ferito da un altro fratello di 15 anni.

Lite mortale su regali di Natale

Una terribile tragedia ha colpito una famiglia vicino a Tampa, in Florida, quando una disputa su regali di Natale è degenerata in un mortale episodio di violenza.

Secondo quanto riportato, un 14enne ha sparato a sua sorella maggiore di 24 anni durante una lite che era iniziata durante lo shopping natalizio con la madre e un altro fratello di 15 anni.

Tragico culmine in giardino

La situazione si è aggravata a casa della nonna, dove il giovane, infervorato dalla lite, ha estratto un’arma semiautomatica. Inizialmente l’ha puntata contro il fratello di 15 anni, ma poi, in seguito a un intervento di alcuni parenti, si è diretto in giardino.

Qui, la sorella maggiore stava con il suo figlio di 6 anni. Nonostante lei gli abbia intimato di abbassare l’arma dicendo “è Natale”, il ragazzo ha sparato, colpendola mortalmente al petto. Fortunatamente, il bambino è rimasto illeso.

Risposta armata del fratello 15enne

Sentendo lo sparo, il fratello di 15 anni è uscito dalla casa, armato, e ha sparato all’aggressore, ferendolo. Il 14enne è stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state dichiarate non critiche.

Ora è accusato di omicidio e possesso illegale di arma. Entrambi i fratelli, già noti alle forze dell’ordine per precedenti in rapine, sono ora al centro di un’indagine per questo tragico evento.