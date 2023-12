Un improvviso malore porta via Fabiana, giovane mamma di 23 anni. La rabbia del marito “Ambulanza in grave ritardo”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabiana Alessi, una madre 23enne, è tragicamente deceduta il 26 dicembre, causando sconcerto e dolore a Caltanissetta. La sua morte ha sollevato interrogativi sulla tempestività dell’assistenza sanitaria.

La drammatica perdita di Fabiana Alessi

Il pomeriggio del 26 dicembre ha segnato un momento tragico per la comunità di Caltanissetta.

Fabiana Alessi, una giovane mamma di soli 23 anni, ha perso la vita in circostanze che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi cari e dei cittadini.

La notizia del suo improvviso decesso ha avvolto la città in un’atmosfera di lutto e incredulità.

Secondo i resoconti, intorno alle 18:00, Fabiana ha avuto un grave malore mentre si trovava nella sua abitazione.

Nonostante la rapida chiamata ai soccorsi da parte del marito, che ha descritto con disperazione la situazione di emergenza, l’assistenza necessaria è arrivata in ritardo.

La vicinanza dell’ospedale, a soli 200 metri di distanza, non ha garantito un intervento tempestivo. Il tragico epilogo ha visto la giovane madre perdere la vita, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile.

Accuse e interrogativi sull’assistenza sanitaria

La comunità, oltre al dolore per la perdita di Fabiana, si trova ora a fare i conti con la rabbia e il sospetto verso la struttura sanitaria locale.

La famiglia di Fabiana, profondamente colpita dall’accaduto, ha espresso forte indignazione per quello che ritengono essere stato un intervento inadeguato e tardivo.

Questa percezione di negligenza ha spinto il marito di Fabiana a presentare un esposto, richiedendo che vengano fatti piena luce e giustizia sulle circostanze che hanno portato alla morte di sua moglie.

La salma di Fabiana è stata sequestrata per permettere indagini approfondite, nella speranza di trovare risposte alle numerose domande che attanagliano la famiglia e la comunità.

Ricordi e omaggi alla giovane madre

Nel frattempo, Caltanissetta si stringe nel ricordo di Fabiana Alessi, una giovane donna descritta come piena di vita e amore per il suo bambino di tre anni. La sua scomparsa prematura ha generato un’ondata di emozione in tutta la comunità, con molti che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Una maestra che ha avuto Fabiana come alunna ha espresso il suo profondo cordoglio: “Un dolore immenso. Mi assale il ricordo di quella bellissima bambina che per tre anni ho avuto alla scuola dell’infanzia. Una ragazza felice di essere mamma. Il destino è stato troppo crudele. Sicuramente da lassù avrai un occhio di riguardo per il tuo bambino”.

Queste parole riecheggiano il sentimento comune di una comunità che piange la perdita di una delle sue giovani e promettenti vite.