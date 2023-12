Bari, ricostruiti gli ultimi istanti di vita di Domenico, il ragazzo 22enne trovato morto nel suo appartamento

0 SHARES Condividi Tweet

Gli inquirenti indagano sulla misteriosa morte di Domenico Buonamico, 22enne studente di Ingegneria, trovato senza vita nel suo appartamento a Bari. Un’autopsia è prevista per domani.

Imminente autopsia per chiarire le cause

La comunità di Bari si trova di fronte a un mistero inquietante: la morte improvvisa di Domenico Buonamico, uno studente universitario di 22 anni, il cui corpo è stato ritrovato ieri sera nel suo appartamento in via Montenegro, nel quartiere Umbertino.

Per fare luce sulle cause del suo decesso, è stata programmata un’autopsia, che si terrà domani mattina, giovedì 28 dicembre.

Il magistrato Desirèe Digeronimo della procura barese ha affidato questo delicato compito al professor Antonio De Donno dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.

Circostanze misteriose intorno al decesso

L’autopsia è vista come un passo cruciale per comprendere le circostanze che hanno portato alla scomparsa di Domenico.

Lo studente, iscritto alla facoltà di Ingegneria, è stato trovato privo di vita sul pavimento del bagno del suo appartamento. Gli amici, preoccupati per non riuscire a contattarlo, hanno dato l’allarme.

Nonostante non si escluda la possibilità di un malore improvviso, gli inquirenti stanno esplorando tutte le ipotesi per determinare le effettive cause del decesso. I carabinieri stanno conducendo le indagini per dipanare il mistero.

Gli ultimi momenti di Domenico

Prima del tragico evento, Domenico aveva trascorso il giorno di Natale a Foggia, insieme ai parenti. Successivamente, era ritornato a Bari per proseguire i suoi studi.

Le speculazioni suggeriscono che potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava in bagno, con la conseguente caduta che avrebbe potuto provocare un grave trauma alla testa.

L’autopsia programmata per domani fornirà elementi fondamentali per comprendere le dinamiche di questo tragico episodio e rispondere ai numerosi interrogativi che gravano sul caso.