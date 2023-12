Neonato ricoverato per febbre alta la notte di Natale, muore poche ore dopo, l’addio del papà “Il nostro piccolo Davide è già in cielo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il piccolo Davide, di appena 10 mesi, è tragicamente scomparso la notte di Natale all’ospedale di Piacenza a causa di complicazioni respiratorie. Un’autopsia è stata disposta per indagare le cause precise.

Tragica scomparsa nella notte di Natale

Una famiglia di Piacenza sta affrontando un momento di immenso dolore a seguito della perdita del loro piccolo Davide, deceduto all’età di soli 10 mesi.

La notte di Natale, i genitori, insieme ai fratelli del bambino, lo hanno portato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, sperando in un pronto recupero da quello che sembrava essere un disturbo influenzale.

Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di Davide si sono rapidamente aggravate, portandolo alla morte. Si sospetta che la causa possa essere stata una polmonite, e per questo è stata disposta l’autopsia sulla salma del piccolo.

Parole del padre e l’addio a Davide

In queste ore di dolore, il padre di Davide ha condiviso con un quotidiano locale il proprio struggente cordoglio:

“Abbiamo la certezza che il nostro bambino è già in cielo, fra le braccia della Madonna, e questo ci dà forza, coraggio e speranza. È stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Mostrava segni di grande spossatezza, respiro affannoso ma senza febbre. Per questo abbiamo contattato la pediatra che ci ha consigliato di portarlo all’ospedale”.



Queste parole riflettono la profonda fede e la speranza che stanno sostenendo la famiglia in questo momento di estrema difficoltà.

I funerali di Davide si terranno giovedì 28 dicembre nella chiesa della Santissima Trinità, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto al piccolo e per offrire il proprio sostegno alla famiglia colpita da questa incommensurabile perdita.