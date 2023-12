Stefano De Martino incanta su Rai2: ‘Da Natale a Santo Stefano’ registra ascolti record, il monologo su Belen fa il boom

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma ‘Da Natale a Santo Stefano’ di Stefano De Martino su Rai2 celebra un grande successo di pubblico, riscuotendo elogi dall’azienda per gli alti ascolti.

Lo show “Da Natale a Santo Stefano” di Stefano De Martino ha registrato un successo significativo su Rai2, consolidando la sua posizione come volto di punta dell’emittente. La Rai ha espresso grande soddisfazione per il programma andato in onda in prima serata il 26 dicembre, che ha ottenuto numeri importanti di ascolto. Questo risultato segna un punto di svolta per Rai2, specialmente considerando le performance recenti in prima serata.

Complimenti ufficiali della Rai

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time di Rai, ha lodato il lavoro di De Martino e del team dietro lo spettacolo, sottolineando la qualità del varietà come espressione dell’intrattenimento del servizio pubblico. “Un varietà tradizionale, elegante, raffinato, espressione dell’intrattenimento di servizio pubblico che ho fortemente voluto”, ha dichiarato Ciannamea. Il programma ha raggiunto una media del 9,5% di share, con picchi del 13,5% e oltre 2 milioni di telespettatori.

Il format dello show e i momenti salienti

La serata è stata un evento speciale per Rai2, alternando momenti musicali e comici con ospiti del calibro di Carlo Conti, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giulia Vecchio. Parte del successo dello show si deve anche al battage pubblicitario strategico che ha preceduto la messa in onda, con un countdown quotidiano che ha accompagnato le settimane antecedenti lo spettacolo. Un momento saliente dello show è stato il monologo di De Martino dedicato alla sua ex moglie, Belen Rodriguez.