Agguato nel cuore di Bari, ucciso 42enne per strada a colpi d’arma da fuoco, l’uomo era in sella a una moto

Nicola Ladisa, 42 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Bari, colpito da diversi colpi di arma da fuoco mentre era in sella alla sua moto.

Tragico omicidio nel quartiere Libertà di Bari

Un gravissimo fatto di sangue ha scosso il quartiere Libertà di Bari questa mattina, poco dopo le 9. Nicola Ladisa, un uomo di 42 anni, è stato assassinato in via Bux, nelle vicinanze della sua abitazione. La vittima si trovava in sella alla sua moto quando è stata colpita mortalmente da diversi colpi di arma da fuoco. Questo tragico episodio rappresenta un duro colpo per la comunità barese e solleva preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Soccorsi inutili e indagini in corso

Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, purtroppo per Nicola Ladisa non c’è stato nulla da fare. Gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica della questura di Bari sono intervenuti sul luogo del crimine, avviando immediatamente le indagini per fare luce sull’accaduto. L’omicidio ha innescato un’attenta investigazione per identificare i responsabili e comprendere le motivazioni dietro questo brutale atto.