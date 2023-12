Michael Schumacher è stato portato in giro su una Mercedes per stimolare il suo cervello, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

In un tentativo di riabilitazione, Michael Schumacher è stato portato in giro su una Mercedes AMG per stimolare il suo cervello con suoni familiari

Il team medico di Michael Schumacher, in un tentativo estremo di riabilitazione, ha deciso di utilizzare suoni familiari per stimolare il suo cervello. Come parte di questo processo, hanno portato Schumacher su un’auto Mercedes AMG, sperando che i suoni familiari della macchina potessero avere un effetto positivo. Questa decisione segue anni di cure e terapie intensive a seguito del grave trauma cranico che Schumacher ha subito in un incidente di sci a Meribel nel 2013.

Schumacher oggi: una situazione complessa

Da quando ha subito l’incidente, le condizioni di Schumacher sono state oggetto di grande speculazione, ma poche sono le informazioni ufficiali disponibili. Amici stretti come Jean Todt e Luca Badoer hanno visitato Schumacher, fornendo solo commenti discreti sul suo stato. La moglie di Schumacher, Corinna, ha espresso in maniera commovente la mancanza del marito, sottolineando che, nonostante sia ancora presente, è molto diverso da prima. L’attuale stato di Schumacher è il risultato di anni di terapia e cura, con un team di 15 professionisti che lavorano per migliorare le sue condizioni nella sua villa di Gland.

Le limitazioni della medicina moderna e l’amore della famiglia

Nonostante i progressi della medicina moderna e i tentativi di riabilitazione, la situazione di Schumacher rimane una sfida. Il fratello Ralf ha recentemente osservato che, nonostante le molte opportunità offerte dalla scienza medica, “niente è più come prima“. Queste parole riflettono la difficile realtà che la famiglia Schumacher e i suoi sostenitori devono accettare. Circondato dall’amore incondizionato della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria, Schumacher continua a ricevere cure ottimali, ma è improbabile che il pubblico possa vederlo apparire nuovamente in pubblico.