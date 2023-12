Caso Ferragni Balocco, dopo la procura di Milano anche quella di Prato apre un fascicolo, la situazione per l’influencer sta precipitando

0 SHARES Condividi Tweet

La Procura di Prato ha avviato una seconda indagine sulla sponsorizzazione di Chiara Ferragni per i pandori Balocco, seguendo l’esposto del Codacons

La Procura di Prato ha deciso di avviare una nuova indagine sul caso della sponsorizzazione dei pandori Balocco da parte di Chiara Ferragni. Seguendo l’esempio della Procura di Milano, i magistrati di Prato hanno risposto all’esposto dell’associazione dei consumatori Codacons presentato in diverse città italiane. La procuratrice facente funzione, Laura Canovai, ha aperto un fascicolo modello 45, che attualmente non prevede ipotesi di reato né indagati. Questa indagine potrebbe portare a nuovi sviluppi, similmente a quanto avvenuto a Milano.

Le indagini e le conseguenze per la Ferragni

Con l’apertura di questo nuovo fascicolo, le vicende giudiziarie legate al caso Ferragni potrebbero subire un cambiamento significativo. La situazione si complica per l’influencer, che pur non risultando direttamente coinvolta, è comunque una parte rilevante del caso. Le indagini in corso a Milano, Cuneo e ora a Prato non hanno ancora identificato degli indagati, ma i futuri accertamenti potrebbero determinare l’evoluzione delle indagini. In particolare, gli inquirenti di Milano stanno analizzando i contratti tra la Ferragni e Balocco e lo scambio di comunicazioni tra i due staff.

La reazione della Ferragni e il silenzio sui social

Intanto, Chiara Ferragni ha adottato una strategia di silenzio, sia sui social network, dove di solito è molto attiva, sia di fronte all’opinione pubblica. Dopo aver pubblicato un video di scuse e annunciato una donazione di un milione di euro in beneficenza, l’influencer è scomparsa da Instagram, riapparendo solo alla vigilia di Natale. Anche suo marito Fedez ha tentato di rispondere alle accuse con un video, ma ciò ha scatenato ulteriori polemiche, tanto da ammettere poi di aver sbagliato alcune cifre e prendere a sua volta una pausa dai social.