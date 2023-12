Giorgia Meloni colpita da “sindrome otolitica”, costretta a letto e in una stanza senza luce, conferenza di fine anno rinviata

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Meloni, colpita da ‘sindrome otolitica’, sta migliorando dopo un trattamento eseguito da un otorino. La conferenza di fine anno è stata posticipata al 4 gennaio.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è stata recentemente colpita da un problema di “otoliti“, che l’ha costretta a rimanere a letto e al buio per quasi due giorni. La sua condizione è stata diagnosticata come “sindrome otolitica” da un otorino, che le ha visitate a casa e le ha eseguito un trattamento specifico. Questa sindrome, che influisce sull’equilibrio, ha costretto la premier a un periodo di riposo e isolamento.

La ripresa della Meloni e il rinvio della conferenza

Dopo il trattamento, Giorgia Meloni ha iniziato a mostrare segni di miglioramento. È stata in grado di alzarsi e di parlare al telefono, sebbene con l’uso di un collare. Tuttavia, la sua malattia ha portato al rinvio della conferenza stampa di fine anno, originariamente prevista per domani. I collaboratori della premier hanno annunciato che la conferenza è stata riprogrammata per il 4 gennaio alle ore 11, dando tempo a Meloni di riprendersi completamente.

Un imprevisto nella carriera politica della Meloni

Questo episodio di salute rappresenta un imprevisto nella carriera politica di Giorgia Meloni, sottolineando le sfide che i leader politici possono incontrare. La decisione di rimandare la conferenza stampa mostra una consapevolezza della necessità di recuperare pienamente prima di riprendere impegni pubblici importanti.