Roma, Stazione Anagnina, donna cade dalle scale e resta a terra, chiamano l’ambulanza alle 14.54 e arriva alle 18.10

Una donna è rimasta ferita alla stazione Anagnina di Roma e ha atteso un’ambulanza per oltre tre ore. La sicurezza ha allertato il 118, ma il soccorso è arrivato tardi.

Una donna è caduta dalle scale alla stazione Anagnina di Roma, rimanendo a terra per oltre tre ore in attesa di soccorso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, e nonostante il personale di sicurezza della stazione abbia chiamato il 118 alle 14.54, l’ambulanza è arrivata solo intorno alle 18.10. La donna, caduta dalle scale interne della stazione, non è stata in grado di rialzarsi da sola, probabilmente a causa di una frattura alla gamba.

Testimonianze e ritardi nei soccorsi

Secondo le testimonianze, il personale di sicurezza ha agito tempestivamente allertando i servizi di emergenza, ma l’ambulanza ha impiegato diverse ore per arrivare sul posto. Questo grave ritardo nel soccorso ha lasciato la donna a terra per un tempo prolungato, aumentando il rischio di complicazioni. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo l’efficienza dei servizi di emergenza e la sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Un precedente simile a termini

Questo caso ricorda un episodio simile avvenuto due settimane prima alla stazione Termini, dove un turista milanese aveva atteso l’ambulanza per oltre tre ore dopo essere caduto dalle scale mobili. Anche in quel caso, la vittima aveva subito lesioni significative e aveva dovuto affrontare un’attesa eccessivamente lunga per ricevere assistenza.