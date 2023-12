Bari, incidente mortale in città, muore sul colpo 27enne dopo aver perso il controllo della moto

0 SHARES Condividi Tweet

Un motociclista di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale in via Tatarella a Bari, con intervento delle forze dell’ordine e chiusura della strada.

Incidente mortale in via Tatarella

Questa mattina, un tragico incidente ha spezzato la vita di un motociclista di 27 anni in via Tatarella a Bari. Il sinistro, avvenuto fra lo svincolo di Santa Fara e la rotatoria vicino a via Sangiorgi, ha scosso la comunità locale. Testimoni riportano che l’incidente è accaduto intorno alle 13, quando il centauro è tragicamente caduto, morendo sul colpo.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la Polizia Locale. Un agente ha dichiarato: “Abbiamo avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto”. L’obiettivo principale degli agenti è stato gestire la viabilità, fortemente compromessa dal sinistro. In aggiunta, sono stati effettuati rilievi di polizia giudiziaria per accertare le cause dell’accaduto.

Chiusura della strada e interventi di soccorso

A seguito dell’incidente, il tratto di via Tatarella è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia, causando notevoli disagi alla circolazione.