Bari, svolta nelle indagini per l’omicidio al quartiere Libertà, fermato il cognato, lite per l’eredità  

Daniele Musciaccio arrestato per l’omicidio di Nicola Ladisa: Un conflitto per l’eredità familiare a Bari culmina in tragedia.

Arresto per un omicidio familiare a Bari

Daniele Musciaccio, 34 anni, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di omicidio volontario di Nicola Ladisa, 42 anni, ucciso questa mattina in via Canonico Bux, a Bari. Musciaccio, marito della sorella della vittima, è sospettato di essere l’esecutore materiale del delitto.

La lite per l’eredità

L’Ansa riporta che il movente dell’omicidio sarebbe legato a disaccordi economici riguardanti un’eredità contesa. La disputa si concentra su alcune proprietà lasciate dai genitori della vittima, inclusi appartamenti, un garage dove lavorava il 42enne e un lido balneare a Palese.

Escalation del conflitto

I rapporti già tesi tra Nicola Ladisa e sua sorella, aggravati dalla mancata intesa sulla divisione dell’eredità, avrebbero coinvolto anche i coniugi delle due parti. Questa mattina, una lite tra Ladisa e il cognato è degenerata, culminando nell’omicidio del 42enne.