Bari, rivoluzione chirurgica al Di Venere rimosso tumore alla laringe senza intaccare le corde vocali

Successo in chirurgia laser a Bari: Un paziente con tumore della laringe curato con tecnica endoscopica trans-orale, preservando le funzioni vocali.

Rivoluzione chirurgica al Di Venere di Bari

Un’innovativa operazione di chirurgia laser è stata condotta con successo presso l’ospedale Di Venere di Bari. Il team di Otorinolaringoiatria e Anestesia e Rianimazione ha rimosso un tumore laringeo da un paziente 65enne senza danneggiare il tratto vocale.

Questo intervento ha segnato una svolta importante nel trattamento delle neoplasie vocali.

Tecnologia all’avanguardia e squadra affiatata

La procedura, eseguita per la prima volta in questo ospedale, ha impiegato una sonda con telecamera 3D e un laser Co2.

“Abbiamo eseguito per la prima volta qui al Di Venere… una procedura per via endoscopica trans-orale,” ha spiegato il dottor Michele Barbara, illustrando l’uso del laser e l’approccio mininvasivo degli anestesisti con un tubo oro tracheale ultra-sottile. Il paziente è stato dimesso e ha rapidamente ripreso le normali attività, come mangiare e parlare.

Superando le sfide anatomiche

Questa tecnica è stata particolarmente efficace data la complessità anatomica del paziente, che presentava limitazioni come macroglossia, ernie cervicali e una protesi dentaria permanente.

“A differenza del passato… oggi è possibile curare queste neoplasie con un approccio meno impattante,” ha aggiunto il dottor Barbara.