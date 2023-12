Bari, chiarite le cause della morte del 22enne Domenico Buonamico, il suo corpo era stato ritrovato senza vita nel suo appartamento

0 SHARES Condividi Tweet

Domenico Buonamico, studente 22enne, deceduto per un malore: Autopsia conferma la causa naturale della morte. Indagini in corso per ulteriori dettagli.

Tragica scomparsa di un giovane studente a Bari

Domenico Buonamico, uno studente 22enne di ingegneria, è stato tragicamente trovato senza vita nel suo appartamento a Bari. L’autopsia effettuata dal professore Antonio De Donno dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari ha indicato un malore improvviso come causa della morte. “È quanto emerso dall’autopsia eseguita questa mattina,” conferma il referto medico.

Le circostanze del ritrovamento

Buonamico è stato scoperto riverso sul pavimento del bagno nel suo appartamento nel quartiere Umbertino. A segnalare l’incidente sono stati alcuni amici, preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull’accaduto, e i funerali del giovane si terranno domani pomeriggio a Bari.

Indagini e conclusioni dell’autopsia

L’esame autoptico, disposto dal magistrato Desirèe Digeronimo della procura di Bari, ha escluso cause diverse dal malore. Tuttavia, si attendono i risultati degli esami di laboratorio, che saranno disponibili entro venti giorni, per confermare definitivamente le conclusioni dell’autopsia.