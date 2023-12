Bari, agguato nel tardo pomeriggio a Carassi, 25enne ferito alle gambe e alla schiena da colpi d’arma da fuoco   

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 25 anni è stato ferito a Bari da colpi di arma da fuoco in via Storelli, nel quartiere Carrassi. Soccorso dal 118, le sue condizioni non sono critiche.

Sparatoria in via Storelli

Nel cuore del quartiere Carrassi a Bari, un drammatico evento ha turbato la serata. Un uomo di circa 25 anni è diventato la vittima di una violenta sparatoria in via Storelli.

“Secondo le informazioni raccolte, l’uomo è stato colpito da due proiettili alle gambe e uno alla schiena”, si apprende dalle fonti sul posto. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20, gettando il quartiere nel caos.

Intervento immediato del 118

Nonostante la gravità dell’episodio, l’identità della vittima rimane al momento non divulgata. “Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente”, riferiscono i testimoni, fornendo soccorso immediato all’uomo ferito.

È stato poi trasportato al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le sue condizioni sono state subito stabilizzate, scartando il rischio di pericolo di vita.

Indagini in corso per trovare il colpevole

La situazione sul luogo dell’incidente è stata presa in carico dai carabinieri, supportati dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari. “Sono in corso indagini approfondite per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare l’autore degli spari”, comunicano le forze dell’ordine.