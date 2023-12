Pescara, prova a scippare una donna ma intervengono tantissimi cittadini che bloccano l’aggressore fino all’arrivo della polizia

0 SHARES Condividi Tweet

A Pescara, una donna che ha tentato uno scippo è stata circondata e fermata dai cittadini prima dell’arrivo della polizia.

Un tentativo di scippo ha scosso la tranquilla mattinata di ieri, giovedì 28 dicembre a Pescara, in prossimità di Corso Umberto I. La vittima, una donna che stava aspettando al semaforo pedonale, si è sentita tirare la borsa da dietro. Inizialmente pensando a uno scherzo, ha presto realizzato la gravità della situazione quando la forza dell’aggressore è aumentata.

La reazione della vittima e l’intervento dei passanti

Nonostante la sorpresa e la violenza dell’attacco, la vittima ha resistito tenendo saldamente la sua borsa, ma è caduta a terra riportando alcune escoriazioni alle mani. L’incidente non è passato inosservato ai numerosi cittadini presenti, che hanno immediatamente reagito. Molti di loro si sono precipitati verso l’aggressore, una giovane donna, circondandola e impedendole di fuggire.

La situazione si risolve con l’arrivo delle autorità

La situazione potenzialmente pericolosa si è risolta con l’arrivo della polizia locale e dei carabinieri, che hanno preso in consegna la responsabile dell’aggressione. Grazie all’azione decisa e solidale dei cittadini, la donna scippatrice è stata fermata e portata in caserma per ulteriori accertamenti. Questo episodio evidenzia la prontezza e il coraggio della comunità di Pescara nel fronteggiare situazioni di pericolo e nel sostenere chi si trova in difficoltà.