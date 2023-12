Anziano aggredito con calci e pugni in strada da un ragazzo, “Non aveva legato il cane”

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 70 anni è stato brutalmente aggredito nel centro di Firenze. Il video dell’aggressione e l’intervento dei passanti hanno salvato l’uomo.

L’attacco nel cuore di Firenze

Un drammatico episodio di violenza ha turbato la tranquillità del centro storico di Firenze, vicino a Santa Croce, dove un uomo di 70 anni è stato vittima di una brutale aggressione.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno documentato l’intero evento.

Nel filmato si vede l’anziano attraversare la strada prima di essere improvvisamente attaccato da un individuo che lo insegue, lo raggiunge e lo colpisce violentemente con calci e pugni, causandone la caduta.

Il coraggio dei passanti e il soccorso dell’uomo

Le urla disperate dell’anziano hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno prontamente reagito all’aggressione. Grazie al loro intervento, l’aggressore è stato costretto a fuggire, evitando ulteriori violenze.

Le forze dell’ordine sono arrivate rapidamente sul posto, insieme ai soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo aggredito prima di trasportarlo in ospedale.

Attualmente, le condizioni dell’anziano e le motivazioni dietro l’aggressione sono oggetto di indagine.

Un problema ricorrente di violenza sugli anziani

Questo sconcertante evento si inserisce in un contesto più ampio di aggressioni nei confronti degli anziani nel centro di Firenze.

La sicurezza in queste aree è divenuta una crescente fonte di preoccupazione, come dimostra il caso di Giampaolo Matteuzzi, un 91enne aggredito e rapinato in una strada vicino a Santa Maria Novella nel mese di ottobre. Questi incidenti mettono in luce la necessità di misure di sicurezza più efficaci per proteggere i cittadini più vulnerabili della città.

Risposta delle autorità e misure di sicurezza

Di fronte a questa ondata di violenza, le autorità locali e la polizia stanno intensificando le loro indagini per identificare e catturare gli aggressori. È in corso un’analisi approfondita del materiale video e sono state incrementate le pattuglie nelle zone più critiche.