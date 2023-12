Francesca Vecchioni: “Quando feci coming out con mio padre lui tirò un sospiro di sollievo”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Vecchioni, attivista per l’inclusione sociale e figlia del cantautore Roberto Vecchioni, racconta la sua esperienza di coming out e il suo impegno per i diritti LGBT.

Francesca Vecchioni, attivista per i diritti LGBT e figlia del celebre cantautore Roberto Vecchioni, ha condiviso con il Corriere della Sera un momento cruciale della sua vita: il coming out. Aveva solo pochi anni quando rivelò al padre di essere lesbica, una dichiarazione che inizialmente lo spaventò. “Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo mai detto nulla della mia vita sentimentale: non volevo mentire e quindi omettevo,” dice Francesca. Quando finalmente confessò di essere innamorata di una donna, il padre Roberto reagì con un misto di sorpresa e sollievo: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!’”.

Vita familiare e lotta per l’uguaglianza

Francesca Vecchioni è madre di due gemelle adottate insieme all’ex compagna Alessandra Brogno. Nonostante la fine della loro relazione, Francesca assicura che le bambine non hanno mai subito discriminazioni. “La società è più avanti della politica,” afferma, riferendosi all’attuale linea politica del governo e alla resistenza nel modificare la normativa che impone di indicare “padre e madre” sui documenti ufficiali, nonostante una sentenza del Tribunale di Roma la definisca illegittima. Francesca sottolinea l’importanza di utilizzare termini inclusivi come “genitori” per non creare disparità tra i bambini.

Un modello di resilienza e inclusione

Francesca Vecchioni continua il suo impegno come attivista per l’inclusione sociale e i diritti LGBT, dimostrando come la società sia spesso più pronta al cambiamento rispetto alle istituzioni politiche. La sua storia è un esempio di amore e impegno per un mondo più inclusivo e accogliente, dove le differenze non creano divisioni ma sono motivo di celebrazione e accettazione. Nel suo 47° compleanno, Francesca Vecchioni rimane un’ispirazione per molti nel percorso verso l’accettazione e l’uguaglianza.