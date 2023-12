Granchi vivi si dimenano disperatamente per uscire dall’imballaggio di plastica i cui sono avvolti sul banco del mercato, scoppia l’indignazione sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Un video che mostra granchi vivi avvolti in imballaggi di plastica ha suscitato indignazione online, con molti che lo considerano una forma di tortura

Un video recente che mostra granchi vivi avvolti in imballaggi di plastica in un mercato del pesce giapponese ha provocato una forte reazione online. Il filmato, diffuso sui social media, è stato girato a Rikuzentakata, una città nella prefettura di Iwate, Giappone. Nel video, diversi granchi tentano disperatamente di liberarsi dalle vaschette di polistirolo e dal cellophane che li avvolge, ma solo pochi riescono a rompere l’imballaggio. Questo metodo di imballaggio è una pratica comune in Giappone, ma ha suscitato indignazione tra gli utenti di internet e gli attivisti per i diritti degli animali.

Reazioni virali e accuse di tortura

La reazione al video è stata immediata e forte, con molti utenti e attivisti che denunciano la pratica come una forma di tortura per gli animali. “Questa è una tortura,” è stato il commento più comune tra le reazioni online. Alcuni utenti hanno persino paragonato le immagini a scene da un film horror. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno sottolineato che i granchi provano dolore e che questo metodo di trattamento è crudele.

La tradizione culinaria e le pratiche commerciali

Mentre molti condannano questa pratica, altri hanno notato che in molte culture asiatiche, compreso il Giappone, è normale cucinare e vendere crostacei vivi. Questi vengono spesso mantenuti a basse temperature per garantire che rimangano vivi, ma in uno stato di ibernazione che impedisce loro di scappare. Questo consente di cucinarli freschi. Anche in Italia, la vendita di granchi vivi nei banchi del pesce non è insolita.