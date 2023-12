Crisi nel team Ferragni: dopo lo scandalo Pandoro, tutti i collaboratori tremano

0 SHARES Condividi Tweet

La squadra di Chiara Ferragni è in crisi. Dopo la maxi multa dell’Antitrust per lo scandalo Pandoro, dal capo della comunicazione all’assistente personale, tutti sono in discussione.

La squadra che ha accompagnato Chiara Ferragni nel suo successo sembra ora essere in una fase di instabilità. Dopo la maxi multa dell’Antitrust, correlata allo scandalo Pandoro, l’intero team dell’influencer è al centro di una crisi. Nessuno sembra esente dal rischio di essere messo in discussione, dal capo della comunicazione fino all’assistente personale.

Onda d’urto della maxi multa antitrust

La multa imposta dall’Antitrust ha generato un vero e proprio “terremoto” all’interno del team Ferragni. L’onda d’urto di questa situazione non solo colpisce direttamente l’influencer ma anche i membri del suo staff, coloro che lavorano in stretto contatto con lei. La situazione ha portato a una riflessione interna su chi potrebbe essere responsabile o coinvolto in maniera indiretta nello scandalo.

Possibili cambiamenti e black list

Tra i nominati nella black list, oltre al manager Fabio Maria Damato, potrebbero esserci anche altri collaboratori fedeli, scelti da Chiara Ferragni negli ultimi anni. La situazione attuale potrebbe portare a dei cambiamenti significativi all’interno del team, con la Ferragni che potrebbe sentirsi tradita da alcuni dei suoi più stretti collaboratori.

Il team di Chiara Ferragni, dunque, si trova ad affrontare un periodo di incertezza e crisi. Le ripercussioni dello scandalo Pandoro hanno messo in discussione la posizione di molti membri dello staff, portando a una possibile revisione dell’intera squadra.