Due ragazzi abbandonano la gestione del bar per allevare 500 pecore: “Viviamo a ritmo della natura, lontano dallo stress”

Luca e Nicole, una giovane coppia di Gallio (Vicenza), hanno scelto di lasciare i loro impieghi per avviare un allevamento di 500 pecore, un cambiamento di vita ispirato dalla passione per la natura e l’agricoltura.

Una scelta di vita radicale

La decisione di Luca e Nicole di abbandonare la routine quotidiana per dedicarsi alla vita rurale ha segnato un importante cambiamento nel loro percorso di vita.

Nicole ha lasciato il suo lavoro in un bar per seguire il sogno di Luca di gestire un proprio gregge di pecore. “Ci conosciamo da sempre – afferma la ragazza – siamo entrambi di Gallio e abbiamo sempre frequentato le stesse scuole: eravamo addirittura fidanzati alle medie.”

La scelta è stata motivata dalla loro comune passione per la vita in campagna e l’amore per gli animali.

Dal sogno alla realtà: un allevamento di pecore

Ad aprile, la coppia ha fatto il grande passo acquistando le prime pecore, inaugurando così la loro nuova vita come allevatori. La gioia è stata raddoppiata dalla notizia che Nicole aspettava un bambino.

Nonostante le sfide della gravidanza e del lavoro in fattoria, Nicole ha continuato a impegnarsi nell’allevamento, trovando grande soddisfazione nel contatto con la natura. “Ma comunque questo lavoro non mi disturba affatto, perché dà tante soddisfazioni. La cosa più bella è il silenzio, il tempo per pensare e godersi ogni momento della giornata, senza frenesia, senza stress e senza fretta, seguendo il ritmo della natura.”

Una nuova vita all’insegna della semplicità

Questa storia di Luca e Nicole è un esempio ispiratore di come si possa scegliere una vita diversa, più vicina alla natura e ai suoi ritmi.

La coppia di Gallio dimostra che il ritorno alla terra può offrire non solo una professione, ma anche uno stile di vita ricco di pace, soddisfazione e connessione con l’ambiente.