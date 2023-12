Trani-Corato, un malore, lo scontro frontale, muore il padre, gravissimi la moglie e i figli piccolissimi di 1 e 6 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente stradale sulla Trani-Corato ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre tre, tra cui due bambini. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale coinvolge tre veicoli

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dell’incidente avvenuto sulla Trani-Corato, un tragico scontro che ha coinvolto tre veicoli e causato la morte di due persone. Tra le auto coinvolte, una era guidata da Savino Calvano, 82 anni, di Trani, mentre un’altra trasportava una famiglia di quattro persone.

Identità delle vittime e dinamica dell’incidente

Vincenzo Lafiandra, 37 anni, e Savino Calvano sono morti sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, vicino allo svincolo per Bisceglie e Andria.

Secondo le indagini preliminari, Calvano potrebbe aver perso il controllo della sua Peugeot 3008 a causa di un malore, finendo per collidere con la Suzuki di Lafiandra, che viaggiava con la moglie e i due figli piccoli. La moglie di Lafiandra e i bambini sono stati gravemente feriti e attualmente sono in ospedale in codice rosso. Poco dopo, una terza auto con cinque passeggeri ha colpito la macchina di Lafiandra, causando lievi ferite agli occupanti.

Conseguenze e soccorsi

Questo tragico incidente ha lasciato un bilancio pesante: due vite spezzate e tre feriti, inclusi due bambini piccoli. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente per assistere le vittime.

Le indagini sono in corso per stabilire le cause precise dell’incidente e per comprendere meglio la dinamica degli eventi che hanno portato a questa tragedia.