Bari, un addio carico di commozione a Domenico Buonamico, 22enne morto per un improvviso malore

La città di Bari si è unita nel dolore per i funerali di Domenico Buonamico, 22 anni, studente del Politecnico, morto improvvisamente il 26 dicembre. Una folla commossa ha partecipato alla cerimonia nella chiesa di San Ferdinando.

Commozione e partecipazione cittadina

La comunità di Bari si è raccolta nella chiesa di San Ferdinando per dare l’ultimo saluto a Domenico Buonamico, un giovane studente di 22 anni tragicamente scomparso il 26 dicembre a causa di un malore improvviso. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia, con molti che sono rimasti all’esterno della chiesa, testimoniando l’affetto e il rispetto per il giovane.

Il dolore dei genitori e l’omaggio di una città

Daniela e Giorgio, i genitori di Domenico, sedevano in prima fila, circondati dall’amore e dal sostegno di amici, parenti e conoscenti.

La prematura scomparsa del loro figlio, che stava per completare gli studi in Ingegneria al Politecnico, ha lasciato un vuoto incolmabile nella loro vita e nella comunità.

Le parole toccanti del sacerdote

Durante l’omelia, don Lino Larocca ha espresso il dolore e la tragedia della perdita di Domenico: “Una tragedia indescrivibile. La più grande che possa esistere perché questo è un dolore inconsolabile. Però siamo qui e siamo in tanti. Non basta questa chiesa per contenerci.

Domenico ha seminato bene. Non è necessaria una vita lunga per essere grandi, certe volte basta poco per essere grandi”. Le sue parole hanno rispecchiato il senso di perdita e la grandezza di vita che Domenico ha lasciato dietro di sé, nonostante la sua giovane età.

Un addio carico di emozione

I funerali di Domenico Buonamico hanno rappresentato un momento di profondo cordoglio per la città di Bari. La sua scomparsa ha unito la comunità in un sentimento comune di lutto e riflessione sulla fragilità della vita e sull’impatto che anche una giovane esistenza può avere su coloro che rimangono.