Puglia, 14enne muore improvvisamente durante una partita a carte il giorno di Santo Stefano, i genitori decidono di donare gli organi

0 SHARES Condividi Tweet

Una ragazza di 14 anni di Andria ha lasciato un segno di speranza attraverso la donazione dei suoi organi dopo una improvvisa emorragia cerebrale.

Un gesto di speranza in un momento di dolore

La comunità di Andria è stata colpita dalla scomparsa di una ragazza di soli 14 anni, deceduta a seguito di un’emorragia cerebrale improvvisa. In un atto di grande generosità, la famiglia della giovane ha acconsentito alla donazione dei suoi organi, un gesto che ha permesso di salvare altre vite.

Il prelievo degli organi è stato eseguito presso l’ospedale ‘Bonomo’ di Andria, con la collaborazione di diverse équipe mediche provenienti da tutta Italia.

Un coordinamento nazionale per la donazione

Quattro diverse équipe chirurgiche si sono avvicendate nelle sale operatorie dell’ospedale ‘Bonomo’ di Andria, sotto la direzione del dottor Nicola Di Venosa, per eseguire il prelievo degli organi della ragazza.

I reni sono stati trasferiti a Genova, il fegato a Bergamo, il cuore a Padova e le cornee sono state inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

Il cordoglio della comunità e delle istituzioni

Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bt, ha espresso il suo dolore per la perdita della giovane: «Nessuno di noi può avere parole per consolare il dolore di una famiglia che ha perso una ragazza di soli 14 anni in maniera così violenta».

Il dottor Giuseppe Vitobello, che ha coordinato le attività di donazione, ha sottolineato la forza della famiglia nel dire “sì” alla donazione in un momento così doloroso.

L’omaggio del liceo Carlo Troya

La comunità scolastica del liceo Carlo Troya di Andria ha reso omaggio alla studentessa con un toccante post su Facebook, esprimendo profonda vicinanza alla famiglia e ricordando la ragazza con parole piene di affetto:

«Siamo sconvolti perché non ci sei più, perché sei andata via in un soffio, in un battito d’ali, in un piegar di ciglia improvviso. Rimarranno nel nostro cuore la tua freschezza, la tua dolcezza, la tua giovinezza appena iniziata, la tua luminosità». Il post si conclude con una poesia dedicata alla studentessa, un tributo alla sua memoria da parte di tutta la comunità scolastica.