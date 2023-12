Oroscopo 2024: anno fortunato per Gemelli, Bilancia e Acquario, grandi cambiamenti per gli altri segni

0 SHARES Condividi Tweet

Il 2024 si preannuncia un anno favorevole per i segni d’aria, in particolare Gemelli, Bilancia e Acquario, con significative trasformazioni per gli altri segni.

I segni d’aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, si preparano a vivere un 2024 ricco di energia positiva e nuove opportunità. L’arrivo di Plutone in Acquario il 21 gennaio e di Giove nei Gemelli il 25 maggio porterà una sferzata di energia e una spinta verso una maggiore libertà di movimento. Questi segni godranno di fortuna e buonumore, sperimentando una fase particolarmente propizia.

Toro, Capricorno e Vergine: inizio anno promettente

Il Toro inizierà l’anno con Giove a suo favore, garantendo successo e fortuna. Anche Capricorno e Vergine si godranno i favori della buona sorte. Con Plutone che lascia il Capricorno dopo 15 anni, questi segni possono aspettarsi un sollievo dai pesanti fardelli del passato, aprirsi a nuovi orizzonti e vivere una profonda trasformazione interiore.

Sfide e cambiamenti per alcuni segni

Plutone in Acquario pone nuove sfide per Toro, Leone e Scorpione, costringendoli a cambiare pelle e a intraprendere un cammino di rinascita. Dovranno liberarsi di ciò che non serve più, eliminando le scorie inutili e accogliendo crisi fertili in luoghi di rigidità. Anche se Plutone tornerà brevemente in Capricorno tra settembre e novembre per concludere alcune questioni, il processo di trasformazione sarà ormai avviato.

Metamorfosi e reinvenzione

Plutone porterà una metamorfosi significativa, specialmente per Leone, Toro e in parte per lo Scorpione. Sarà un’opportunità per reinventarsi, affrontare sfide e amministrare nuovi poteri. La trasformazione sarà profonda e richiederà adattamenti radicali, ma offrirà anche l’opportunità di esplorare nuove potenzialità e orizzonti.