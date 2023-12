Lido di Venezia: bimbo di 8 anni muore all’improvviso dopo un malore, la causa è inspiegabile

0 SHARES Condividi Tweet

Mattia Coada, un bambino di 8 anni, è tragicamente deceduto a Venezia dopo un malore improvviso. I dettagli e le cause del decesso saranno chiariti con un’autopsia. La comunità, colpita dal lutto, si stringe attorno alla famiglia.

Una tragedia improvvisa ha colpito la famiglia Coada al Lido di Venezia. Mattia Coada, un bimbo di appena 8 anni, ha perso la vita dopo aver avvertito un malore acuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Nonostante l’immediato trasporto al pronto soccorso dell’ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, il piccolo Mattia non è sopravvissuto. I medici avevano valutato il trasferimento in un centro specializzato, forse a Verona, ma purtroppo non c’è stato il tempo.

Una comunità in lutto

La famiglia Coada, di origine moldava ma da anni residente a Venezia, è ben conosciuta e stimata nella comunità locale. Vitalie Coada, padre di Mattia, è un noto imprenditore e figura di spicco nella comunità cristiana ortodossa. La scomparsa del piccolo ha lasciato sgomenti non solo i familiari ma anche amici, conoscenti e insegnanti. Mattia, descritto come un bambino dal sorriso contagioso e dalla generosità eccezionale, frequentava la terza elementare alla scuola “Odone Parmeggiani” di San Nicolò e partecipava attivamente a diverse attività sportive.

L’incertezza sulle cause e l’autopsia

Al momento, non esistono spiegazioni chiare per la morte improvvisa di Mattia. Per questo motivo, nei prossimi giorni si procederà con l’autopsia per determinare le cause esatte del decesso. La comunità e la famiglia attendono risposte, mentre si preparano per la cerimonia funebre che vedrà una grande partecipazione in segno di affetto e solidarietà verso la famiglia Coada. Questa tragica vicenda ha lasciato un segno profondo nel Lido di Venezia, con tutti coloro che conoscevano Mattia che ora ricordano con affetto un bambino speciale, simbolo di allegria e generosità.