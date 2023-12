Bari tragedia nel porto, muore un uomo di 51 anni in un incidente

0 SHARES Condividi Tweet

Nel porto di Bari si è verificato un tragico incidente sul lavoro che ha visto la morte di Angelo Rossini, un operaio di 51 anni, investito da un mezzo meccanico. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 24 ore in segno di lutto e protesta

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 30 dicembre nel porto di Bari, costando la vita ad Angelo Rossini, un operaio di 51 anni. Le prime informazioni indicano che Rossini sarebbe stato tragicamente investito da un mezzo meccanico durante operazioni di movimentazione container. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, purtroppo, non è stato possibile salvargli la vita.

Interventi e indagini

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di frontiera e il personale dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Le indagini sull’accaduto sono state avviate per chiarire la dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Reazione sindacale e sciopero

In risposta a questa tragedia, i sindacati Fit-Cisl, UilTrasporti e Filt Cgil Puglia hanno espresso il loro profondo cordoglio e hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per la giornata del 31 dicembre. Questa decisione rappresenta un atto di lutto e al tempo stesso un segnale forte di protesta contro gli incidenti sul lavoro, che continuano a mietere vittime in Italia. Gli organi sindacali sottolineano l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di implementare misure più efficaci per prevenire simili tragedie.