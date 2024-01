Non c’è più pace per Chiara Ferragni, dopo il Pandoro-gate, la fuga di follower, arriva il flop dei gioielli venduti a metà prezzo, il commerciante “Non rinnoviamo accordo”

0 SHARES Condividi Tweet

La linea di gioielli di Chiara Ferragni affronta un momento difficile, con vendite in calo e sconti fino al 50%.

Difficoltà per la linea di gioielli di Ferragni

Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale, si trova ad affrontare un periodo complicato per la sua linea di gioielli. Dopo controversie recenti, come il pandoro-gate e la perdita di followers e sponsor, la Ferragni deve ora gestire il calo delle vendite dei suoi gioielli, che sono stati scontati fino al 50%.

Questo declino è stato confermato da Paolo, titolare della gioielleria Bavarelli a Ferrara. “Stiamo svendendo tutto con sconti fino al 50%,” ha affermato. La gioielleria, che non rinnoverà l’accordo con il marchio Ferragni, produceva collane, anelli, braccialetti e orologi in collaborazione con Morellato.

Il contesto e le reazioni dei consumatori

Paolo Bavarelli ha sottolineato che il calo delle vendite non è direttamente collegato alle recenti controversie di Chiara Ferragni.

“Siamo stati tra i primi ad aderire, sin da quando è uscito il progetto a fine 2021,” ha spiegato. Inizialmente, i prodotti Ferragni avevano suscitato curiosità e vendite soddisfacenti, ma senza creare code in negozio come ci si aspetterebbe per un’influencer con quasi 30 milioni di follower. Tuttavia, successivamente, le vendite hanno rallentato notevolmente. “Già in tempi non sospetti, lontani dagli ultimi scandali, abbiamo notato una certa avversione da parte dei consumatori,” ha aggiunto Bavarelli.

Percezione del marchio e decisioni dei clienti

La preferenza dei consumatori sembra orientata verso prodotti non marcati. “Mostrando i prodotti a marchio Ferragni in molti hanno proprio detto di non volerli, non so per invidia o antipatia, preferendo prodotti senza una marca,” conclude Bavarelli.

Questa tendenza evidenzia una sfida per il brand Ferragni, che dovrà rivedere le sue strategie di marketing e posizionamento nel mercato.