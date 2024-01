Incidente fatale a Rosa Marina, noto medico barese perde la vita durante un’Immersione

0 SHARES Condividi Tweet

Una tragedia ha colpito le acque del Brindisino, il 31 dicembre, con la scomparsa del professor Pietro Gatti, noto direttore del dipartimento Area medica della Asl Brindisi, durante un’immersione.

Incidente fatale durante un’immersione

La comunità di Brindisi è stata scossa ieri da un tragico evento. Il professor Pietro Gatti, direttore del dipartimento Area medica della Asl Brindisi, ha perso tragicamente la vita durante un’immersione nelle acque del Brindisino.

Il professor Gatti, stimato professionista e membro del Comitato tecnico scientifico dell’intergruppo parlamentare “Dieta mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura”, era noto per il suo contributo significativo nel coordinamento dell’emergenza Covid.

Le circostanze dell’incidente

L’allarme sulla scomparsa del dottor Gatti è stato lanciato dai suoi familiari intorno alle 14, preoccupati per il suo mancato ritorno a casa. La sua auto è stata trovata vicino al pontile di Rosa Marina, con l’attrezzatura da sub ancora a bordo.

Dopo ore di ricerca, il corpo del dottor Gatti è stato ritrovato in mare dalla Capitaneria di porto attorno alle 17. La salma è stata successivamente trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti necessari. Al momento, non sono state rivelate le circostanze esatte del decesso.

Commozione nella comunità sanitaria

La notizia della scomparsa del dottor Gatti ha lasciato un profondo segno nella comunità sanitaria di Brindisi.

Residente a Bari, il dottor Gatti era un professionista molto stimato, sia per il suo impegno professionale che per il suo contributo alla salute pubblica durante periodi critici come la pandemia. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto nel settore sanitario e nella comunità che serviva con dedizione.