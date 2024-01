Caos all’aeroporto di Bari, volo per Budapest cancellato, 250 passeggeri costretti a passare la fine dell’anno in aeroporto

0 SHARES Condividi Tweet

Un guasto tecnico ha causato gravi disagi all’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese, con oltre 200 passeggeri bloccati e ritardi prolungati per un volo WizzAir diretto a Budapest.

Disagi e cancellazioni al Karol Wojtyla

Un lettore ha segnalato una situazione caotica in corso all’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese. Tutto ha avuto inizio ieri, quando un volo WizzAir (W62362) diretto a Budapest è stato cancellato a causa di un guasto ai motori. Un nuovo volo era stato programmato per le 17 di oggi, 31 dicembre, ma non è ancora partito. Più di 250 passeggeri sono rimasti a terra, in attesa di aggiornamenti.

Intervento delle forze dell’ordine e mancanza di assistenza

Le forze dell’ordine sono intervenute a causa della mancanza di informazioni fornite dall’aeroporto di Bari. I passeggeri, che sono rimasti a Palese dalla sera del 30 dicembre, hanno ricevuto solo il pernottamento, senza alcun voucher per i pasti.

La compagnia aerea WizzAir non ha fornito adeguato sostegno, e l’aeroporto di Bari non è riuscito a contattarla per ottenere aggiornamenti sullo stato del volo.

Un Capodanno inaspettato in aeroporto

Quello che doveva essere un viaggio di fine anno a Budapest si è trasformato in una lunga attesa all’Aeroporto di Bari-Palese. I passeggeri, inizialmente pronti a partire la sera del 30 dicembre, sono stati costretti a scendere dall’aereo e trascorrere la notte in albergo, per poi tornare in aeroporto il giorno successivo.

La fine del 2023 è stata così trascorsa in aeroporto, con un tentativo di alleggerire l’atmosfera tramite un trenino a mezzanotte. Nonostante il grave disservizio, i passeggeri hanno ricevuto un risarcimento minimo, con un voucher di soli 4 euro.