Bari, Capodanno in aeroporto: passeggeri bloccati da un ritardo di tre ore festeggiano il 2024

Passeggeri del volo Bari-Budapest hanno festeggiato Capodanno in aeroporto dopo un ritardo di 24 ore del loro volo Wizzair. Ricevono un rimborso di soli 8 euro.

Il Capodanno 2024 per alcuni passeggeri diretti da Bari a Budapest è stato tutto tranne che ordinario. Previsto per partire il 30 dicembre, il loro volo Wizzair ha subito un ritardo di 24 ore, seguito da un ulteriore slittamento di tre ore. Questo gruppo di viaggiatori, che sperava di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nella capitale ungherese, si è trovato a dover brindare a mezzanotte nell’aeroporto di Bari. Nonostante il pesante disservizio, non hanno perso l’entusiasmo: i festeggiamenti sono iniziati allo scoccare della mezzanotte, con balli e trenini, e i video dell’evento sono rapidamente diventati virali sui social.

Il volo rinviato e il rimborso minimo

Il volo della compagnia Wizzair, inizialmente programmato per il 30 dicembre, è stato cancellato a causa di problemi tecnici e riprogrammato per la sera successiva. Tuttavia, un ulteriore ritardo di tre ore ha costretto i passeggeri a rimanere in aeroporto ben oltre il previsto. In seguito a quest’odissea, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i passeggeri hanno ricevuto un rimborso simbolico: un voucher di soli otto euro, aggiungendo il danno alla beffa.

Un Capodanno indimenticabile

Nonostante le circostanze sfortunate, i passeggeri coinvolti in questo insolito Capodanno hanno trasformato un’esperienza negativa in un ricordo indimenticabile. La loro capacità di adattarsi e festeggiare insieme in una situazione così imprevista è stata una testimonianza di grande ottimismo. Questo Capodanno in aeroporto sarà sicuramente un racconto da condividere per anni a venire, simbolo di un inizio d’anno unico e inaspettato.