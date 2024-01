Chiara Ferragni: negozio vandalizzato a Roma con scritte offensive, il video che gira sui social è diventato virale

0 SHARES Condividi Tweet

Il negozio di Chiara Ferragni a Roma ha subito un atto vandalico, con scritte offensive sulla vetrina e sulla targhetta del negozio, dopo il caso pandoro.

Il nuovo anno per Chiara Ferragni è iniziato con un brutto episodio: il suo negozio situato in via del Babuino a Roma è stato oggetto di vandalismo. Alcuni hanno imbrattato la vetrina e la targhetta della boutique con scritte offensive. Le parole “Truffatrice” e “Bandita” sono chiaramente visibili, riferendosi direttamente all’influencer, al centro di recenti controversie legate al caso pandoro.

Diffusione del video su TikTok

L’atto di vandalismo è stato immortalato in un video che ha rapidamente guadagnato popolarità su TikTok, diventando virale in poco tempo. Le immagini mostrano le scritte realizzate sulla targa recante il nome di Chiara Ferragni, accompagnato dall’iconico occhio stilizzato. Un’altra scritta offensiva è stata apposta direttamente sulla vetrina del negozio, dietro la quale si trova un manichino vestito con un abito rosso di paillettes, un braccialetto e una pelliccia color crema sulle spalle.

Reazioni e conseguenze

Questo episodio di vandalismo ha suscitato numerose reazioni e dibattiti online, con molti che condannano l’atto come inappropriato e offensivo. L’incidente arriva in un momento già delicato per Chiara Ferragni, che si è trovata al centro dell’attenzione mediatica a seguito del caso pandoro. Il vandalismo al suo negozio di Roma aggiunge un ulteriore tassello negativo sulla figura dell’influencer e imprenditrice digitale.