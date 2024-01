Camionista la notte di fine anno scrive sui social: “”Ciao, ho il camion rotto. Qualcuno può aiutarmi con un piatto di cibo?”, si presentano in tantissimi

0 SHARES Condividi Tweet

A Cairo Montenotte, un camionista romeno bloccato a causa di un guasto riceve aiuto e cibo da cittadini solidali dopo un appello su Facebook.

Un camionista romeno, fermo a Cairo Montenotte a causa di un guasto al camion, ha scatenato una gara di solidarietà tra i cittadini con un semplice post su Facebook. Il suo messaggio, “Ciao, sono a Cairo con il camion rotto. Devo aspettare fino a lunedì per poterlo riparare. Qualcuno può aiutarmi con un piatto di cibo?”, ha rapidamente catturato l’attenzione dei residenti del posto. Sebbene alcuni abbiano reagito con commenti negativi, molti hanno risposto con generosità.

L’inaspettato supporto dei cittadini

Renzo Briano, ex camionista, è stato tra i primi a offrire aiuto. Dopo aver contattato il giovane, si è recato sul posto, scoprendo che il camionista non chiedeva soldi, ma solo qualcosa da mangiare. Nonostante la sua intenzione di portarlo al bar per un caffè, Renzo ha dovuto accontentarsi di offrirgli del cibo. Altri cittadini, colpiti dalla situazione del giovane, hanno offerto pasti, lavanderia e la possibilità di fare una doccia.

Una comunità che si mobilita

La storia di questo camionista romeno a Cairo Montenotte è un esempio di come la solidarietà possa emergere in situazioni di difficoltà. Mentre il camionista aspetta la riparazione del suo mezzo, la generosità dei cittadini continua a sostenerlo. Questo episodio dimostra come, anche in tempi di difficoltà e divisione, la comunità possa unirsi per aiutare chi si trova in una situazione critica.