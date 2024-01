Belen conferma il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ma non si ferma qui, cosa aggiunge

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez ha confermato pubblicamente la relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Belen ha acceso nuovamente i riflettori sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. La showgirl argentina, già in passato aveva parlato dei tradimenti di Stefano De Martino, e ora ha deciso di rivelare i dettagli di questa relazione. Belen ha risposto pubblicamente su un commento social, confermando che tra le donne con cui Stefano l’ha tradita c’è Alessia Marcuzzi. “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non le ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti,” ha scritto Belen.

Le parole di Alessandro Rosica

Alessandro Rosica, che aveva originariamente diffuso i rumor del flirt, ha rivendicato le sue precedenti affermazioni in un post. “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione,” ha dichiarato Rosica.

Nuovi elementi in arrivo

Rosica ha aggiunto che sono in arrivo ulteriori dettagli sulla relazione tra De Martino e Marcuzzi, inclusi riferimenti a viaggi nascosti e dettagli sui retroscena dei programmi TV. Questa rivelazione ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla già tumultuosa vita sentimentale di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e ha confermato tutto il gossip di qualche anno fa.