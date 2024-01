Gino Cecchettin assume un’agente, si fa seguire da un’agenzia per autori di fiction

0 SHARES Condividi Tweet

Gino Cecchettin si affida all’agenzia Andrew Nurberg di Londra per la gestione della sua comunicazione, con Barbara Barbieri come sua agente.

Gino Cecchettin ha deciso di collaborare con l’agenzia di comunicazione Andrew Nurberg di Londra, specializzata nella gestione di scrittori e autori. La sua agente sarà Barbara Barbieri, che si occuperà d’ora in poi dei rapporti di Cecchettin con la stampa. Questa mossa segna una crescente necessità di professionalizzare e gestire strategicamente la sua presenza pubblica e mediatica.

Barbara Barbieri, la nuova agente di Cecchettin

La manager Barbara Barbieri, con la sua esperienza nel campo della comunicazione e della letteratura, sarà il punto di riferimento per tutte le questioni legate alla stampa e alle pubbliche relazioni di Gino Cecchettin. “Il signor Cecchettin ha bisogno di riposare,” ha commentato Barbara Barbieri, sottolineando l’importanza di un’adeguata gestione dei rapporti con i media.

L’importanza della gestione professionale

La decisione di Gino Cecchettin di affidarsi ad un’agenzia di comunicazione specializzata in autori e scrittori rappresenta una tendenza sempre più diffusa nel mondo letterario. Gli autori riconoscono l’importanza di avere una gestione professionale della loro immagine e delle loro relazioni pubbliche, soprattutto in un’era in cui la presenza mediatica e la comunicazione efficace sono fondamentali per il successo nel settore editoriale.