Porta la moglie già morta in ospedale, il marito afferma “E’ caduta dalle scale” ma ci sono tracce di sangue in casa, ipotesi femminicidio

0 SHARES Condividi Tweet

La morte sospetta di una donna di 71 anni in provincia di Roma potrebbe essere un omicidio. Il marito è attualmente sotto inchiesta e gli investigatori stanno esaminando le circostanze misteriose.

Morte sospetta nella provincia di Roma: indagini in corso

Il 2024 in provincia di Roma inizia con un caso misterioso: la morte sospetta di una donna di 71 anni, che potrebbe essere un omicidio. I carabinieri di Sant’Oreste e la procura di Tivoli stanno indagando sulla vicenda.

Il marito della vittima, portato in caserma e ascoltato, è attualmente sotto esame e sarà ulteriormente interrogato. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi riguardo alle circostanze della morte, che presentano diversi aspetti oscuri.

L’arrivo in ospedale e i primi sospetti

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 21:45 del primo gennaio, quando un uomo ha portato sua moglie, già deceduta, all’ospedale di Civita Castellana.

Secondo il racconto dell’uomo, la moglie sarebbe caduta dalle scale, ma le lesioni riscontrate sul corpo della donna non sembrano corrispondere a questa versione.

Di fronte a queste incongruenze, il personale ospedaliero ha allertato le autorità, dando il via alle indagini. I due, che vivevano in un casale a Sant’Oreste, avevano già avuto in passato situazioni critiche in ambito domestico.

Proseguono le indagini

Durante un sopralluogo nella casa della coppia, sono stati trovati oggetti da cucina con tracce di sangue. Questi elementi sono stati sequestrati e saranno sottoposti ad analisi.

La procura e i carabinieri stanno lavorando per fare chiarezza sulla versione dell’uomo e per stabilire se la morte della donna sia stata effettivamente un incidente o se ci siano elementi che suggeriscono un omicidio. La posizione del marito rimane pertanto al centro delle indagini, in attesa di ulteriori sviluppi.