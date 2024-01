Colpito da infarto durante il cenone di Capodanno, 51 enne muore in presenza degli amici, lasciando due figlie

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Locatelli, 51 anni, muore per un infarto durante i festeggiamenti di Capodanno. La comunità di Borgo Valbelluna e Mel piange la scomparsa di una figura amata e conosciuta.

Tragica fine d’anno a Santa Giustina

Andrea Locatelli, 51 anni, è tragicamente scomparso la notte di Capodanno mentre festeggiava con gli amici a Callibago, Santa Giustina. Un infarto improvviso ha segnato la fine della sua vita durante una serata di festa.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e il trasferimento urgente all’ospedale San Martino di Belluno, non è stato possibile salvarlo. La comunità di Borgo Valbelluna, dove Andrea viveva e aveva gestito diversi pub, è ora immersa nel lutto.

Una vita tra amici, musica e calcio

Andrea, nato nel 1972 e residente a Mel di Borgo Valbelluna, lascia la madre, due figlie e una nuova compagna.

Divorziato, ma ancora in buoni rapporti con l’ex-moglie Elena, Andrea era una figura popolare nella sua comunità.

Gestore di noti pub come il Valentino a Tallandino e l’Alpino a Mel, era anche noto per la sua passione per il calcio e la musica, in particolare il pianoforte. Il suo padre Sergio, legato alla squadra di calcio del Gemelle, era un personaggio di spicco nella comunità.

Il cordoglio di una comunità

La tragica scomparsa di Locatelli ha lasciato un vuoto nella comunità zumellese. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, ha espresso il cordoglio della comunità: “Andrea era una persona amata per la sua allegria, simpatia e positività.

Era una figura ben conosciuta e stimata”. La comunità ricorda Andrea non solo come un uomo d’affari di successo, ma anche come una persona che amava la vita, le relazioni sociali e le sue passioni. Il suo spirito vivace mancherà a molti.