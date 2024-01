Incidente con la moto, l’attore Adam Jendoubi, 23 anni, lotta tra la vita e la morte

0 SHARES Condividi Tweet

Adam Jendoubi, 23 anni, attore e modello di Napoli, è stato gravemente ferito in un incidente stradale. Ora lotta per la vita all’ospedale San Leonardo.

Incidente devastante per l’attore di Napoli

Adam Jendoubi, un giovane attore e modello napoletano di 23 anni, con origini tunisine e polacche, è stato coinvolto in un grave incidente stradale ieri mattina.

Attualmente è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove si trova in terapia intensiva. Jendoubi ha subito fratture multiple al cranio, mettendo in serio pericolo la sua vita.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto in viale delle Terme a Castellammare. Jendoubi, mentre era in sella al suo scooter, ha perso il controllo e è caduto sulla strada.

Al momento dell’arrivo del 118, il ragazzo era in arresto cardiaco, ma fortunatamente è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso. I carabinieri della sezione radiomobile stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Una promessa dello spettacolo napoletano

Cresciuto nel quartiere di Forcella a Napoli, Jendoubi è considerato un volto emergente nel panorama dello spettacolo partenopeo. Ha recitato in diversi video musicali dell’artista Liberato e in film come “La Paranza dei Bambini”, dove ha interpretato il ruolo di Aucelluzzo, e “Finalmente Sposi”.