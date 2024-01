Parto straordinario: gemelle vengono al mondo in anni differenti, a pochi minuti di intervallo: una nel 2023 e l’altra nel 2024

0 SHARES Condividi Tweet

A Spalato, in Croazia, due gemelline sono nate in momenti unici: una prima e l’altra subito dopo la mezzanotte, avendo così date di nascita in anni diversi.

Un evento raro in ostetricia

Nel policlinico di Spalato, in Croazia, si è verificato un evento straordinario che ha colpito il mondo dell’ostetricia.

Due gemelline sono venute al mondo in momenti distinti, a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La prima è nata poco prima della mezzanotte, mentre la sua gemella ha fatto il suo ingresso nel mondo subito dopo il passaggio al nuovo anno.

Questa rara coincidenza fa sì che le due bambine abbiano date di nascita in anni differenti, nonostante siano gemelle.

Compleanni in giorni diversi

Il caso delle gemelline di Spalato è unico e insolito. “È sicuramente una situazione insolita, che comporterà la celebrazione dei loro compleanni in anni differenti”, ha commentato Damir Roje, primario del reparto di ostetricia del policlinico della città croata. Questo particolare rende la storia delle gemelline non solo unica ma anche un punto di interesse mediatico, come evidenziato dai report dei media regionali.

Un inizio d’anno indimenticabile

La nascita di queste gemelline rappresenta un inizio d’anno memorabile non solo per la famiglia ma anche per la comunità medica e la città di Spalato. Questo evento raro offre un esempio affascinante di come momenti unici possano accadere in circostanze inaspettate, regalando storie incredibili e momenti di gioia inattesi.