Puglia, posta sui social: “Caro anno, non portarmi via nessuno”, tragicamente, poco dopo, perde la vita il suo fidanzato 32enne

Il giovane cuoco Pierpaolo Colapinto è morto improvvisamente durante la notte di Capodanno, lasciando la sua fidanzata e la comunità in lutto.

Serata di San Silvestro si trasforma in tragedia

Pierpaolo Colapinto, un cuoco 32enne di Mesagne (Brindisi), è deceduto inaspettatamente nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Lavorando in una masseria a Maruggio (Taranto), Colapinto si è sentito male mentre preparava il cenone di Capodanno. Sentendosi indisposto, è tornato nell’appartamento della fidanzata a Manduria, dove alloggiava temporaneamente.

Scoperta sconvolgente della fidanzata

La fidanzata di Colapinto, tornando a casa, ha fatto una scoperta sconvolgente: ha trovato il suo compagno privo di sensi sul pavimento della camera da letto. Nonostante le immediate chiamate ai soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, purtroppo, Colapinto non è sopravvissuto. Prima del tragico evento, aveva informato la fidanzata, operatrice socio sanitaria, del suo malore.

Indagini in corso sulla causa del decesso

La salma di Pierpaolo Colapinto si trova ora presso l’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, in attesa di un’autopsia che chiarirà le cause esatte della sua morte. Dai primi accertamenti, sembra che il giovane cuoco non soffrisse di malattie particolari. La comunità, scioccata dall’accaduto, attende risposte mentre rende omaggio alla sua memoria.