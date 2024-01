Sabrina Impacciatore: “Non sono madre perchè non ho mai voluto esserlo ma sono una donna completa”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabrina Impacciatore si apre su successo, amore e scelte di vita in un’intervista, sottolineando come la sua decisione di non avere figli non la renda meno completa come donna.

Sabrina Impacciatore, famosa attrice italiana, ha sperimentato un significativo cambiamento nella sua vita dopo il successo internazionale con “The White Lotus”. In una recente intervista con “Vanity Fair”, ha condiviso i dettagli del suo viaggio professionale e personale. Prima del successo globale, la Impacciatore aveva già una solida carriera in Italia, ma è stata la sua interpretazione nella serie di Mike White che l’ha catapultata alla fama mondiale. Ora, con una nomination agli Emmy e numerosi progetti top secret, sta vivendo un periodo di rinascita professionale.

Riflessioni Personali

L’attrice ha riflettuto sul suo percorso, ricordando i momenti difficili e le delusioni. Ha menzionato un periodo complicato dopo il Sanremo 2018 e il film “A casa tutti bene”, durante il quale ha considerato l’idea di lasciare tutto. Tuttavia, il suo impegno con un acting coach in Inghilterra e il lavoro su Lady Macbeth l’hanno aiutata a riscoprire la sua passione per la recitazione, che ha poi portato al suo ruolo in “The White Lotus”.

La vita oltre la maternità

La Impacciatore ha anche parlato della sua vita personale, definendosi libera da tre anni e mezzo e aperta all’idea di accogliere un nuovo amore. Riguardo alla famiglia, ha spiegato di non aver avuto figli perché si sarebbe dedicata completamente a loro. Sottolinea l’importanza di riconoscere che una donna può essere completa anche senza essere madre, e che è possibile lasciare un segno nel mondo in modi diversi. Questo approccio riflette il suo desiderio di una rivoluzione culturale che valorizzi le donne per le loro scelte e non solo per il ruolo di madri.