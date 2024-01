Elodie annulla il concerto per problemi di salute ma in realtà è partita in vacanza con Iannone, il web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie annulla un concerto per malattia, ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica suggerisce che la cantante sia in realtà in vacanza in Egitto con Andrea Iannone.

La cantante Elodie ha recentemente annullato un concerto a Teramo, previsto per il primo dell’anno, citando motivi di salute. Suoi problemi di salute, tra cui un’influenza e una forte tracheite, sono emersi dopo un’esibizione di Capodanno a Palermo. La 33enne romana ha condiviso la notizia del suo riposo forzato sui social media, esprimendo rammarico per non poter rispettare l’impegno preso con i fan. Ha menzionato che il suo fisico le stava inviando segnali da qualche tempo e che ora necessitava di una pausa.

Indiscrezioni su una possibile vacanza

Tuttavia, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, la situazione potrebbe essere diversa. Rosica sostiene che Elodie sia in ottima salute e si trovi attualmente in vacanza in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. Ha supportato le sue affermazioni pubblicando una foto di Elodie, presumibilmente scattata all’aeroporto di Hurghada. Le storie Instagram di Rosica mettono in dubbio la versione ufficiale della cantante, suggerendo che le sue ragioni per annullare il concerto potrebbero non essere completamente veritiere.

Reazioni e mancanza di risposte

Le storie di Rosica includono commenti critici nei confronti di Elodie, accusandola di aver inventato i problemi di salute. Alcuni commenti suggeriscono che Elodie fosse visibilmente in buona forma durante il viaggio aereo, nascosta sotto un cappellino. Inoltre, Rosica ha indicato che la cantante era stata vista a Malpensa poco prima di postare la storia dell’annullamento del concerto. Fino ad ora, Elodie non ha risposto pubblicamente a queste accuse, e l’ultima storia social della cantante riguarda la cancellazione del suo evento.