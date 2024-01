Incidente gravissimo, autobus perde il controllo forse per un malore dell’autista, passeggera vola dal finestrino

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente su Corso Malta coinvolge un autobus Anm della linea 130, che perde il controllo. Ci sono feriti, tra cui una passeggera scaraventata fuori dal finestrino

Un grave incidente ha colpito Corso Malta a Napoli, dove un autobus dell’ANM della linea 130 ha perso il controllo. Al momento, si registrano diversi feriti. Tra questi, una passeggera del bus è stata tragicamente scaraventata fuori dal finestrino del mezzo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire. Le forze dell’ordine e tre ambulanze del 118 sono rapidamente intervenute sul posto. Inoltre, una pattuglia dell’Esercito, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, è presente sul luogo dell’incidente.

Le ipotesi dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del bus potrebbe essere stato colto da un malore. Altra ipotesi in considerazione è un guasto al mezzo. L’autobus, giunto alla fine della rampa della tangenziale, è uscito di strada senza controllo, colpendo prima il guardrail e poi finendo sul marciapiede. Le telecamere di videosorveglianza nella zona stanno fornendo ulteriori dettagli agli investigatori.

Chiusura della strada

Il sindacato Usb, rappresentato da Adolfo Vallini e Marco Sansone, ha espresso solidarietà e vicinanza all’autista e alle persone coinvolte nell’incidente. Al momento, fortunatamente, non si registrano vittime, ma l’impatto è stato estremamente violento. La rampa in discesa da Corso Malta è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi degli inquirenti.