Affari Tuoi: finale shock con quattro pacchi di altissimo valore, le parole di Amadeus

In una puntata storica di “Affari Tuoi”, oggi 2 gennaio, quattro pacchi finali erano tutti di alto valore. I concorrenti hanno accettato un’offerta di 77mila euro.

La puntata di “Affari Tuoi” di oggi, 2 gennaio si è distinta per un finale senza precedenti. I concorrenti Ilenia e Giuseppe si sono trovati di fronte a una scelta difficile con gli ultimi quattro pacchi, tutti di valore elevato, denominati ‘rossi’. Le somme in gioco erano di 30mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. Amadeus, ha espresso la sua sorpresa per questa situazione unica: “Mai vista prima una situazione del genere”.

La scelta della coppia

Durante il momento clou, la coppia ha ricevuto un’offerta dal Dottore di 77mila euro. Considerando le spese future legate alla loro prossima genitorialità, Ilenia e Giuseppe hanno accettato l’offerta. La decisione si è rivelata sbagliata quando il primo pacco aperto, il numero 7, conteneva 100mila euro e il secondo, il numero 12, 30mila euro. Ciò ha significato che la coppia aveva una probabilità del 75% di ottenere una somma superiore all’offerta accettata.

Risultato finale e delusione

Alla fine, è stato rivelato che gli ultimi due pacchi, il numero 14 (affidato alla coppia) e il numero 10 (della Valle d’Aosta), contenevano rispettivamente 200mila e 300mila euro. Nonostante la delusione per non aver scelto il pacco da 200mila euro, Ilenia e Giuseppe sono comunque riusciti a portare a casa una somma considerevole di 77mila euro, destinata al loro mutuo.