“La vita in diretta” con Alberto Matano domina gli ascolti, forse la prossima edizione di Domenica in affidata a lui in coppia con Barbara d’Urso

Il successo di “La vita in diretta” con Alberto Matano e le novità della conduzione della prossima Domenica In segnano un anno ricco di sorprese e cambiamenti nel panorama televisivo italiano.

Nel 2023, “La vita in diretta“, condotto da Alberto Matano su Rai 1, ha raggiunto un successo strepitoso, surclassando la concorrenza. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, Alberto Matano ha ottenuto un grande successo, superando prima Barbara D’Urso e poi la sua sostituta Myrta Merlino in “Pomeriggio Cinque”. Dopo l’addio di Barbara D’Urso, Myrta Merlino non è riuscita a mantenere gli alti ascolti del passato. I problemi sembrano essere dietro le quinte, con difficoltà nella gestione della squadra. Nonostante un inizio promettente, il programma ha subito un calo significativo negli ascolti. Al contrario, Alberto Matano ha raggiunto ascolti eccezionali, superando il 20% di share in ogni puntata pomeridiana.

Alberto Matano candidato alla conduzione di “Domenica In”

Alberto Matano continua a trionfare negli ascolti, consolidando la sua posizione tra i conduttori più apprezzati. Recentemente, è emersa la possibilità che possa partecipare ad un altro storico programma di Rai 1. Stando a quanto riportato da “Nuovo Tv”, Matano potrebbe affiancare Barbara D’Urso nella conduzione di “Domenica In”. Questa ipotesi segue l’annuncio di Mara Venier di volersi dedicare alla famiglia dopo la fine dell’attuale stagione, a seguito della tragica scomparsa di suo genero.

Barbara D’Urso annuncia la fine del contratto con Mediaset

Nel frattempo, Barbara D’Urso ha fatto parlare di sé annunciando la fine del suo rapporto con Mediaset. Ha pubblicato un post su social media con la didascalia “Libertà”, suscitando grande attesa per le sue prossime mosse. Si prevede un’intervista imminente dove potrebbe rivelare dettagli significativi. Attualmente si ipotizza che possa apparire in “Domenica In” come ospite di Mara Venier. La D’Urso ha passato gli ultimi mesi a perfezionare il suo inglese a Londra e a portare in scena uno spettacolo teatrale di successo. Il suo obiettivo rimane la televisione, con la Rai come possibile prossima destinazione.