Doc-Nelle tue mani 3: Luca Argentero anticipa novità clamorose su Andrea Fanti

La terza stagione di “Doc-Nelle tue mani” sta per arrivare su Rai1 e Luca Argentero, interprete del protagonista Andrea Fanti, promette grandi sorprese

La serie, che riprenderà l’11 gennaio, vedrà il primario del Policlinico Ambrosiano affrontare un periodo cruciale. Dopo aver perso 12 anni di memoria a seguito di un incidente, Andrea Fanti inizierà a ricordare frammenti del suo passato. “Fanti sarà travolto da tanti ricordi che aveva perso e avrà dei dubbi”, ha dichiarato Argentero in un’intervista a “Nuovo Tv”. Questi ricordi susciteranno incertezze in lui: sono davvero reali? Fanti cercherà conferme e dovrà affrontare anche la gestione del potere e del denaro nell’ospedale, con la pressione di ridurre i costi a discapito dei pazienti.

Cambiamenti e ritorni nella terza stagione

La terza stagione promette non solo il riaffiorare dei ricordi di Fanti, ma anche importanti novità. Agnese (Sara Lazzaro), ex moglie di Andrea, cambierà il suo ruolo in ospedale, decidendo di rimanere in corsia anziché ricoprire la posizione di direttrice sanitaria. Cercherà, inoltre, di proteggere Fanti dai ricordi che torneranno alla luce. Argentero ha sottolineato che la nuova stagione sarà ricca di sfide: “Se nella prima stagione si raccontava per la prima volta al pubblico la storia di Doc e nella seconda abbiamo raccontato in tempo reale l’epoca del Covid, adesso la sfida è continuare a mantenere alta la tensione”. Una sorpresa per i fan sarà il ritorno di Gianmarco Saurino, che interpretava il dottor Lorenzo Lazzarini, personaggio deceduto nella seconda stagione.

Nuovi personaggi e appuntamento su Rai1

Nel cast di “Doc 3” ci saranno nuovi volti. Tra le new entry figurano Giacomo Giorgio nel ruolo di Federico Lentini, Laura Cravedi come Martina Carelli e Lin Wang nei panni di Elisa Wang. Questi nuovi specializzandi lavoreranno sotto la guida di Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon. L’attesa per la prima puntata è alta, e il pubblico è invitato a sintonizzarsi su Rai1 giovedì 11 gennaio per scoprire le nuove avventure di Andrea Fanti e del suo team.